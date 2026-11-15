В Саратовской области построят крупное плодохранилище

Состоялась защита плана инвестиционного развития Марксовского района на 2027-2028 годы.

Презентацию провёл инвестиционный уполномоченный администрации муниципалитета Айдархан Актаев.

За два года в районе планируют реализовать 10 проектов и создать 122 новых рабочих места. Среди ключевых — строительство комплекса по выращиванию крупного рогатого скота, плодохранилища на три тысячи тонн, инструментального цеха, реинжиниринг производства топливной аппаратуры, а также развитие туризма: гостиничный комплекс и несколько глэмпингов. Продолжается реализация крупных проектов — животноводческого комплекса, комплекса по приёму и хранению сельхозкультур, цеха по переработке рыбы.

Для инвесторов сформировано 11 свободных площадок: пять — под промышленность, по две — под сельское хозяйство, социальную сферу и туризм. Потенциальным инвесторам также предложили строительство животноводческой фермы, базы для охоты и рыбалки, станции техобслуживания сельхозтехники.