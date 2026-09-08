В Саратовской области существенно расширили меры поддержки семей

В Саратовской области с 2026 года расширена система региональной поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья».

Изменения коснулись беременных студенток, студенческих и многодетных семей.

Право на единовременную выплату в 100 тысяч рублей теперь имеют все обучающиеся жительницы региона независимо от формы обучения.

Студенческие семьи, где оба родителя учатся, могут получить по 200 тысяч рублей на каждого ребенка, родившегося с 1 января 2026 года. Многодетным семьям также положена 50-процентная компенсация стоимости обучения в любом вузе области.

Оформить выплаты можно через «Госуслуги», МФЦ или управление соцподдержки. Консультации доступны по телефону 8-800-775-21-09 и через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Ольга Сергеева