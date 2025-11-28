В Саратовской области температура опустится до минус 7 градусов по ночам

В Саратовской области 28 ноября ожидаются сложные погодные условия.

Согласно прогнозу метеорологов, в отдельных районах региона сохранится туман с видимостью до 500 метров.

В течение дня будет преобладать облачная погода с небольшим дождем. Температурный режим составит от +1 до +6 градусов.

Ветер южного направления усилится до 5-10 м/с с отдельными порывами до 14 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -7…-2 градусов, в Правобережье возможны слабоположительные значения до +3°.

Ольга Сергеева