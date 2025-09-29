В Саратовской области торжественно открыли памятник бойцам СВО

В селе Питерка Саратовской области состоялось торжественное открытие памятника военнослужащим — участникам специальной военной операции. Мемориал разместили в Парке Победы.

Церемония открытия прошла с участием главы района Дмитрия Живайкина. Право открыть монумент было предоставлено ветерану боевых действий Руслану Сулсанову.

Реализовать проект удалось благодаря победе в конкурсе по программе поддержки местных инициатив. На создание и установку памятника было направлено 4,5 миллиона рублей.

В своем обращении Живайкин отметил, что мемориал символизирует глубокую благодарность землякам, защищающим интересы страны, и служит вечным напоминанием о подвиге тех, кто погиб, исполняя воинский долг.

Ольга Сергеева