В Саратовской области ускоряют подключение соцобъектов к отоплению

Правительство региона поручило скорректировать сроки подачи тепла во все социальные учреждения области. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Часть объектов уже начала получать тепло — во всех соцучреждениях Фёдоровского района, более половины в Ивантеевском районе, а также во всех школах и детсадах Воскресенского района.

Подключение к теплоснабжению также началось в отдельных объектах Саратова и Пугачёвского района. Власти отметили необходимость активизировать эту работу в связи с установившимся температурным режимом.

Для оперативного решения вопросов, связанных с отопительным сезоном, в профильных министерствах откроются горячие линии. Министрам поручено лично контролировать обратную связь с гражданами.