В Саратовской области уже 80 инструкторов внедряют бережливое производство на заводах

На предприятиях Саратовской области, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», теперь работают 80 сертифицированных инструкторов по бережливому производству.

Их задача — обучать коллег и внедрять проекты по оптимизации процессов. К команде недавно присоединились два сотрудника ООО «НПО «Технокомплекс», которые уже провели первые тренинги.

«Инструкторы анализируют процессы, устраняют потери и проводят обучение, развивая на предприятиях систему внутреннего тренерства», — отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Рюриков.

Проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» и продлится до 2030 года.

Ольга Сергеева