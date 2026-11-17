Начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарёва составила портрет молодожёнов 2026 года.

Средний возраст жениха снизился с 25 до 24 лет, невесты остались в среднем 22-летними. Мужчины чаще вступали в брак в 25–34 года, крупнейшая группа невест — 18–24 года (35%); в 35–44 года женились около 22% мужчин и 20% женщин, в 45 лет и старше — 18% и 16% соответственно.

«За 10 месяцев самый опытный жених был в возрасте 90 лет, самая опытная невеста — 87. Здесь стоит подчеркнуть, что это не пара», — отметила Пономарёва.