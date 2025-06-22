В Саратовской области в июне посчитали «семьи» сурков

В Саратовской области завершили учет сурков-байбаков.

Ежегодный мониторинг популяции провели в охотничьих угодьях региона. Специалисты фиксировали активные норы и семейные группы (3-6 особей), оценивая состояние степной экосистемы.

Сурки играют важную роль в природе – их глубокие норы улучшают почву. Летом зверьки активно питаются, набирая вес перед зимней спячкой.

Охота на байбака разрешена с 1 июля по 31 августа в ограниченных объемах. Наибольшая численность отмечена в Вольском, Хвалынском и других районах области.