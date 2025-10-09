В Саратовской области в октябре начался сезон щук и судаков

В Саратовской области стартовал осенний сезон активной рыбалки на крупную хищную рыбу.

Местные рыболовы делятся в социальных сетях фотографиями с впечатляющими трофеями — щуками и судаками солидного размера. Хотя большинство предпочитает не разглашать координаты уловистых мест, некоторые энтузиасты всё же делятся информацией. В числе популярных точек называются окрестности села Синенькие в Гагаринском районе, станция Сазанка и район Мясокомбината в Энгельсе, а также заливы Волги в черте Саратова.

Рыбаки с воодушевлением отмечают: «Пошел настоящий судак», что свидетельствует о начале периода успешной ловли.

Ольга Сергеева