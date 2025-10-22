В Саратовской области в октябре отменили запрет на посещение лесов

В лесах Саратовской области снят запрет на посещение, но продолжает действовать особый противопожарный режим.

С 22 октября доступ в лесные массивы региона для граждан открыт. При этом особый противопожарный режим, введенный ранее, продлен до 31 октября.

В соответствии с действующими ограничениями, на всей территории области сохраняется запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение других работ, связанных с использованием огня.

Специалисты напоминают о необходимости немедленно сообщать в экстренные службы о любых признаках возгорания в лесных массивах.

Ольга Сергеева