В Саратовской области в пятницу температура опустится до минус 24 градусов

В пятницу 23 января в Саратовской области ожидается морозная и малоснежная погода.

По данным Гидрометцентра, в регионе будет облачно, возможны небольшие снегопады, изморозь и утренний туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Температура ночью и утром составит -19…-24°C, на возвышенностях до -14°C. Днём прогнозируется -11…-16°C.

В Саратове также будет облачно, серьёзных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений, 4-9 м/с. Ночью -15…-17°C (в окрестностях до -20°C), днём — -11…-13°C.

Алиса Эай