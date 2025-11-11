В Саратовской области власти объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов.

В связи с этим на части территории региона около 3-х часов ночи задействована система оповещения. Саратовцы слышат звуки сирен, а также получили СМС-уведомления о необходимости укрыться.

Глава области также проинформировал, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале в ночь на 11 ноября.

Напомним, ранее воздушная атака украинских БПЛА была на регион в ночь на 8 ноября.

Наталья Мерайеф