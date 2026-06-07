В Саратовской области военного осудили за повторную пьяную езду без прав

Саратовского военнослужащего отдали под суд за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что мужчина дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Первый раз его задержали в прошлом году, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. Тогда его лишили прав и назначили штраф. Во второй раз его поймали в апреле 2025 года. Анализ в клинике показал превышение алкоголя в крови.

Теперь мужчина заплатит штраф 210 000 руб., а права у него заберут на два года.

Ольга Сергеева