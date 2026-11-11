Власти Саратовской области введут запрет на работу мигрантов в ключевых сферах

Регион расширит запрет на работу мигрантов.

С 1 января по 31 декабря 2027 года в Саратовской области расширится перечень сфер, где ограничена работа трудовых мигрантов на патентах. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

К уже действующим ограничениям (курьерские услуги, общепит, городской и пригородный транспорт, такси, образование, здравоохранение, соцуслуги, госуправление) добавятся: обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, забор и очистка воды, обработка сточных вод, а также автомобильные грузоперевозки.