В Саратовской области ввели штрафы до 50 тысяч за съемку и публикацию видео с атаками БПЛА

В Саратовской области законодательно запретили снимать и публиковать материалы, связанные с атаками дронов.

Под запрет попали фото и видео последствий ударов, а также данные о работе ПВО, типах БПЛА и местах их падения.

Штрафы для граждан установлены в размере 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-50 тыс. рублей. Исключение сделано для официальной информации от властей.

Аналогичные ограничения уже действуют в Татарстане, Воронежской, Ростовской областях и Чувашии. Мера, по словам властей, введена для безопасности жителей.

Наталья Мерайеф