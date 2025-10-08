В Саратовской области за 150 миллионов рублей продают работающую форелевую ферму

В Саратовской области выставлена на продажу действующая форелевая ферма.

Комплекс включает здание площадью 2,5 тыс. м² с земельным участком и современным оборудованием: шесть автоматизированных линий для выращивания рыбы, инкубационный цех на 400 тысяч икринок, генератор и резервные системы обеспечения.

Предприятие было запущено в 2024 году и работает по технологии замкнутого водоснабжения.

В стоимость 150 млн рублей включена и находящаяся в установках форель. Точное местоположение фермы в объявлении не указано.

Ольга Сергеева