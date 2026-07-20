В Саратовской области за 16 миллионов продают старинную усадьбу в лесу

В Балашовском районе продают старую земскую школу.

В селе Алмазово Балашовского района Саратовской области на продажу выставлена двухэтажная усадьба площадью 700 квадратных метров. Объявление появилось на популярных интернет-площадках — и судя по фотографиям, объект окружён живописным лесом.

Собственники называют преимущества: «Свежий воздух, можно сделать базу отдыха, пляж в 10 минутах». Цена вопроса — 16 миллионов рублей.

Как следует из открытых источников, здание было построено в начале XX века и изначально служило земской школой. Теперь же у него есть шанс обрести новую жизнь — возможно, в качестве загородного отеля или уединённого семейного гнёзда. Вопрос лишь в том, найдётся ли покупатель, готовый вдохнуть жизнь в вековой особняк.

Ольга Сергеева