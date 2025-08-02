В Саратовской области за лето утонули 25 человек

В Саратовской области с начала летнего сезона зафиксировано 25 случаев гибели людей на водоемах, среди погибших шестеро несовершеннолетних.

Об этом 2 августа сообщили в региональном управлении МЧС.

Один из последних трагических инцидентов произошел 31 июля в Энгельском районе, где 14-летний подросток погиб во время купания в оросительном канале вблизи садового товарищества «Волжанка». По предварительным данным, молодой человек нырнул и не смог вернуться на поверхность.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и строго соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. Специалисты подчеркивают необходимость усиленного контроля за детьми в летний период.