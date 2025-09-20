В Саратовской области за ночь сбили 27 беспилотников. При атаке пострадала женщина

В ночь на 20 сентября над Саратовской областью сбили 27 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, это часть масштабной атаки, в ходе которой над Россией уничтожили 149 БПЛА.

В результате ночного инцидента в Саратове повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Одна женщина с травмами госпитализирована. Для пострадавших организован пункт временного размещения и горячая линия: +7 917 214 2775. Власти оперативно оценивают ущерб и начинают восстановительные работы за счет областного бюджета.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

Ольга Сергеева