В Саратовской области женщина вернула деньги у фирмы за неиспользованную путёвку

В Саратовской области удалось добиться полного возврата средств за аннулированную санаторную путёвку.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, жительница области приобрела у фирмы «ЦБ» тур с лечением, проживанием и питанием на сумму 50,6 тысячи рублей.

Из-за болезни матери женщина была вынуждена отказаться от поездки и направила туроператору заявление о расторжении договора с возвратом денег. После того как компания проигнорировала требование, гражданка обратилась в Северный территориальный отдел Роспотребнадзора.

Ведомство подало в суд иск о взыскании не только стоимости путёвки, но и неустойки, компенсации убытков и морального вреда. В результате ответчик добровольно вернул полную сумму за тур.

Вольский районный суд дополнительно взыскал с компании в пользу истицы 25 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, штрафа и почтовых расходов. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ольга Сергеева