В Саратовской областной думе предложили вручать награды по справедливости и по степеням

В Саратовскую областную думу внесен законопроект о систематизации ведомственных наград.
Инициаторами выступили спикер Алексей Антонов и группа депутатов.
Законопроект устанавливает единый перечень поощрений, включающий почетные грамоты, медали, нагрудные знаки и благодарности. Предусмотрена возможность введения степеней для отдельных видов наград.
Как отметил председатель думы, каждая награда должна отражать общественное признание заслуг человека. Депутат Вячеслав Калинин подчеркнул, что четкое правовое регулирование повысит престиж поощрений и мотивацию граждан.
Ольга Сергеева