В саратовской школе-интернате сверстник сильно избил девочку-инвалида

В апреле прошлого года в одной из саратовских школ-интернатов произошёл инцидент с избиением.

Как сообщает Информационный центр Следственного комитета РФ, 13-летняя девочка-инвалид подверглась физическому насилию со стороны своего сверстника.

В результате противоправных действий пострадавшей были причинены телесные повреждения. Ей также требуется психологическая реабилитация. По данным ведомства, это не единственный случай — аналогичные инциденты происходили и с другими детьми в учреждении, однако коллективные обращения родителей по этому поводу оставались без внимания.

По факту случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело. Также он потребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования данного инцидента.

Напомним, в школах Саратова родители часто жалуются на буллинг по отношению к своим детям со стороны сверстников, а также на равнодушие или формальную реакцию на это учителей.

Ольга Сергеева