В саратовском лагере детей кормили пальмовым маслом из грязной посуды с мухами

ОНФ выявил нарушения в детских лагерях Саратовской области.

Так, в палаточном лагере «Спартанец» (с. Моршанка) проверяющие зафиксировали антисанитарию (грязная посуда, мухи), нарушения хранения продуктов (просрочка, пальмовое масло) и отсутствие медкнижек у персонала. Тут также отмечено неполное видеонаблюдение.

В оздоровительном лагере «Цементник» (Вольск) имеются улучшения после предыдущей проверки. Рекомендовано обновить мебель и улучшить адаптацию детей.

Нарушения в «Спартанце» переданы в администрацию Питерского района для срочного устранения.