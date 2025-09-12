В саратовском нацпарке «Хвалынский» прошел слет школьных лесничеств

В Хвалынске подвели итоги Областного слёта школьных лесничеств, который проходил с 10 по 12 сентября на территории национального парка «Хвалынский».



В течение трёх дней школьники из разных районов области соревновались в знаниях и умениях в сфере лесного хозяйства. Жюри оценивало их навыки ориентирования на местности, знание растений, грибов и животных, а также творческие способности и креативный подход к решению экологических задач.

«Сегодня в регионе действует 20 школьных лесничеств. Их главная цель — воспитание бережного отношения к природе. В этом году в слёте участвовали 12 команд из разных районов. Некоторые районы представили по несколько команд. Школьные лесничества также выполняют профориентационную функцию, знакомя молодёжь с будущей профессией», — обратился к собравшимся министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Министр отметил самые активные школьные лесничества из посёлков Лысые Горы и Базарный Карабулак, Вольска, сёл Старая Порубежка Пугачёвского района и Поповка Гагаринского района Саратова, а также из Краснокутского и Екатериновского районов.

После всех испытаний в районном Доме культуры Хвалынска прошло награждение победителей. На торжественной церемонии собрались представители различных ведомств: сотрудники национального парка «Хвалынский»; Вавиловского университета; ФБУ «Рослесозащита»; Центра защиты леса Саратовской области; Областного центра экологии, краеведения и туризма; а также общественных и экологических организаций.

Победителем слёта стала команда «Лысогорье» из Центра дополнительного образования детей Лысых Гор. Второе место заняла команда «Рубеж» из «Школы открытий» села Старая Порубежка Пугачёвского района. Третье — команда «БЭГиС» из школы № 1 Базарного Карабулака.

Победители получили кубки и ценные призы, также команду-победителя наградили ноутбуком. За второе место участники получили мини-квадрокоптер, за третье — очки виртуальной реальности. Всем участникам слёта вручили беспроводные наушники. Региональное отделение «Российского экологического общества» специальным призом — умной колонкой «Яндекс Станция» — отметило команду «ЮНЭК» из Краснокутского района национального парка «Дьяковский лес».

Напомним, мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

