В саратовском парке сооружают современный каток с искусственным льдом

В Балакове парк «Центральный» готовят к зиме.

Рабочие начали монтаж катка с искусственным льдом — завезены материалы, устанавливаются павильон и гараж, готовится основание ледового поля. «Специальная система охлаждения позволит льду не таять даже при +10°.

Рядом оборудуют пункт проката, предусмотрены пропускная система и звуковое оборудование», — сообщил глава района Сергей Барулин.

Проект реализуется в рамках социальной инициативы «ФосАгро» в городах присутствия компании; в прошлом сезоне каток посетили тысячи жителей и гостей.