В саратовском селе гармониста избили его же инструментом

В селе Ивантеевка Саратовской области музыкальный вечер завершился нападением на музыканта.

По информации ГУ МВД по региону, 72-летний гармонист, работающий пастухом, обратился в полицию после конфликта с 45-летней местной жительницей.

Инцидент произошел 6 августа во дворе дома на улице Пугачевской. По предварительным данным, между музыкантом и хозяйкой дома возникла ссора во время застолья. Женщина, ранее неоднократно приглашавшая гармониста для музыкального сопровождения вечеров, нанесла ему удар его же инструментом по голове.

После происшествия пострадавший обратился за медицинской помощью. Судебно-медицинская экспертиза установила причинение легкого вреда здоровью пенсионера.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая полностью признала свою вину и в настоящее время находится под обязательством о явке. Как уточнили в ведомстве, гармонист восстанавливает здоровье, музыкальный инструмент не пострадал.