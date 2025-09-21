В саратовском турнире по подтягиваниям зрителей поразил православный священнослужитель

В Петровске Саратовской области прошел третий турнир по подтягиваниям, приуроченный к 327-летию города.

Участие в соревнованиях приняли более 20 человек, боровшихся за рекорд в 43 подтягивания.

Победителем стал Марат Чернов, показавший результат в 40 раз. Второе место занял Вячеслав Юрлов (38 раз), третье — Александр Сеничкин (37 раз). Призовые фонды составили 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно.

Особое внимание зрителей привлек отец Кирилл, подтянувшийся 26 раз в рясе, и юный Лаврентий Преображенский, выполнивший 6 подтягиваний.

Ольга Сергеева