В Саратовскую облдуму на довыборах прошли Лыгин, Овсянников и Галяшкина

Избирком Саратовской области в понедельник 15 сентября подвел итоги довыборов в облдуму, прошедших 12-14 сентября.
Явка составила 22,95%, выборы признаны состоявшимися.
Победителями по округам стали:
Дмитрий Лыгин (Заводской округ №4)
Сергей Овсянников (Ленинский округ №9)
Антонина Галяшкина (Ершовский округ №25)
Все избранные депутаты представляют «Единую Россию». За время голосования поступило 6 жалоб, которые были отклонены.
На одном из участков произошел инцидент между членами комиссии, который председатель ЦИК РФ Элла Памфилова охарактеризовала как «безобразие».
Наталья Мерайеф