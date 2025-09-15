В Саратовскую облдуму на довыборах прошли Лыгин, Овсянников и Галяшкина

Избирком Саратовской области в понедельник 15 сентября подвел итоги довыборов в облдуму, прошедших 12-14 сентября.

Явка составила 22,95%, выборы признаны состоявшимися.

Победителями по округам стали:

Дмитрий Лыгин (Заводской округ №4)

Сергей Овсянников (Ленинский округ №9)

Антонина Галяшкина (Ершовский округ №25)

Все избранные депутаты представляют «Единую Россию». За время голосования поступило 6 жалоб, которые были отклонены.

На одном из участков произошел инцидент между членами комиссии, который председатель ЦИК РФ Элла Памфилова охарактеризовала как «безобразие».

Наталья Мерайеф