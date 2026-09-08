В села Саратовской области приехали на работу 17 новых «земских» учителей

В новом учебном году в сельские школы и малые города Саратовской области пришли 17 новых педагогов по программе «Земский учитель».

Каждый из них получил государственную выплату в размере 1 млн рублей. Программа реализуется с 2020 года по инициативе президента и входит в нацпроект «Молодежь и дети». Участником может стать педагог до 55 лет с профильным образованием, готовый отработать в сельской школе не менее пяти лет с нагрузкой от 18 часов в неделю.

Одной из новых участниц стала Марина Солодовникова — учитель физики и математики школы села Анастасьино. Она отмечает, что старается увлечь детей диалогом, наглядными материалами и практическими примерами.

Сейчас в регионе по программе работают 91 педагог.

Ольга Сергеева