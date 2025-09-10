В селе Лопатино Саратовской области построен внутрипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» построили внутрипоселковый газопровод в селе Лопатино Балашовского района.

Новые сети протяженностью 4,6 км создали техническую возможность подключения 63 домовладений.

К настоящему времени от жителей села принято 10 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры. По мере готовности домовладений газовики будут подключать дома к газу.

«Новый объект позволит и жителям Лопатино, и дачникам, у которых есть дома в селе, перейти с альтеративных видов топлива на сетевой природный газ – экологичный и экономичный ресурс», – отметил директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Балашове Александр Дудин.