В СФР напомнили саратовцам о фиксированных надбавках к пенсии в 2025 году

В Социальном фонде России напомнили о правилах увеличения пенсионных выплат по достижении гражданами 80-летнего возраста.

При наступлении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается автоматически в двукратном размере. Пенсионерам не требуется подавать дополнительные заявления или документы для получения этой повышенной выплаты.

Фиксированная выплата представляет собой гарантированную государством сумму, которая устанавливается независимо от продолжительности трудового стажа и величины пенсионных коэффициентов. Перерасчет производится в беззаявительном порядке, и увеличенная пенсия начинает выплачиваться со следующего месяца после достижения 80-летия. В 2025 году с учетом доплаты за уход размер увеличенной фиксированной выплаты составляет 19 129 рублей.

Дополнительно существуют и другие основания для повышения размера пенсии. В частности, увеличение фиксированной выплаты предусмотрено для пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Ольга Сергеева