В СФР сообщили саратовцам, кто имеет право выйти на пенсию досрочно при наличии стажа

В минувшее воскресенье работники водного транспорта принимали поздравления с профессиональным праздником.

Сотрудники Саратовского отделения Социального фонда России отметили вклад всех, чья деятельность связана с водными просторами.

Специалисты фонда обратили внимание, что труд в данной сфере относится к категории особых условий работы. Моряки, речники и работники рыбопромыслового флота имеют право на досрочное назначение пенсионных выплат при наличии необходимого специального стажа.

Такие льготы предусмотрены в связи с повышенными физическими нагрузками и сложными условиями труда, характерными для профессий водного транспорта.