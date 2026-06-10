В сквере на Прессовой в Саратове этим летом появятся точки с мороженым

На встрече с жителями посёлка Пролетарский администрация сообщила, что в сквере на улице Прессовой планируют разместить летние торговые точки с мороженым и прохладительными напитками.

Объекты разместят на конкурсной основе; продажа алкоголя и табака исключена – ставка сделана на товары для семейного отдыха. Контролировать ассортимент и цены помогут сами жители — к этому подключат актив микрорайона.

Об этом на встрече с жителями микрорайона Пролетарский рассказал заместитель главы города по экономике Александр Борзов.