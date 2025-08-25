В службы поддержки будущих родителей за помощью обратились свыше 1600 саратовцев

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о планах расширения служб поддержки будущих родителей в Саратовской области.

На базе 63 медучреждений региона уже созданы такие службы, помогающие более 1600 семьям в рамках нацпроекта «Семья».

С каждой семьей ведется индивидуальная работа, оказывается психологическая поддержка для преодоления страхов и переживаний», — отметил глава региона.

Бусаргин поручил Минздраву проанализировать работу служб и при необходимости рассмотреть их расширение, чтобы каждый будущий родитель знал, что может получить помощь.