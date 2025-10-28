В соцсетях обсуждают волшебный туман вокруг храма в Саратовской области

Фотограф Антон Садомов запечатлел атмосферные кадры туманного утра в Энгельсе.

На снимках, сделанных из окна квартиры, сквозь плотную пелену едва угадываются очертания Свято-Троицкого кафедрального собора.

Как рассказал автор, ради съемки он специально выехал на поиски тумана, но не обнаружил его. Вернувшись домой, Садомов обнаружил искомую погоду прямо из своего окна. «Прогноз сказал: «Туман». Я сказал: «В путь!» Доехал — тумана нет. Вернулся — туман есть. Главное не проспал», — поделился фотограф.

Пользователи соцсетей высоко оценили работу, оставив под публикацией восторженные комментарии: «Потрясающе», «Мистически-бомбезно», «Шикарно», «Волшебство».

Ольга Сергеева