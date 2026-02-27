В спецоперации погибли ещё несколько жителей Саратовской области

В зоне спецоперации погибли еще четверо военных из Саратовской области.

В похоронках значатся следующие имена: Владимир Фирсов (Романовский район), Роман Манухин (Духовницкий район), Данил Никифоров (Вольский) и Сергей Жданов (Новоузенский).

Об этом сообщили местные администрации.

Уточняется, что Никифоров служил рядовым, стрелком-зенитчиком. Подробности о других погибших не приводятся. Сегодня состоялись прощания со всеми четверыми.

Сводки с погибшими на фронте саратовцами обновляются ежедневно.

Ольга Сергеева