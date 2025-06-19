В СРЗП призвали власти остановить рост цен на обучение в вузах

Председатель партии СРЗП Сергей Миронов заявил, что правительство должно более жестко контролировать рост платы за обучение в вузах: как минимум ограничить его уровнем инфляции, а по важнейшим для государства специальностям – вообще исключить.

Политик отметил, что на новый учебный год вузы традиционно поднимают плату за обучение. Где-то рост на 5-10%, в пределах инфляции, а где-то – на 20-30%, а то и 50%. Если брать топовые столичные вузы, в цифрах стоимость обучения может возрасти на 100, 200, 300 тысяч рублей.

Представители СРЗП выступают за полностью бесплатное первое высшее образование по стратегическим и дефицитным специальностям, напомнил Сергей Миронов, который считает, что необходимо госрегулирование, чтобы не было кричащего неравенства зарплат и дикого роста цен на обучение в вузах.

Президент Медиахолдинга «Ветеранские вести», член Центрального Совета партии «Справедливая Россия – За правду», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин прокомментировал СИ «Репортер77» инициативу Сергея Миронова.

«Солидарен с позицией руководства партии. Необходимо разработать государственную образовательную программу о переходе на полное бесплатное высшее образование, получаемое впервые. Каждый выпускник школы должен иметь возможность получить высшее образование бесплатно, ведь от этого зависит будущее России. К сожалению, реальность такова, что многие вузы страны существенно снизили количество бюджетных мест, отдав приоритет платному образованию ради собственной наживы. Бесплатное высшее образование позволит преодолеть дефицит специалистов в медицине и педагогике», – отметил Калинин.