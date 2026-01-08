В столкновении с автоледи на «Омоде» пострадал молодой водитель «Гранты»

Вечером 7 января в Пугачёвском районе Саратовской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал мужчина.

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, примерно 22.30 вблизи дома № 33 по улице Комарова поселка Пугачёвский столкнулись автомобиль «Лада Гранта» под управлением 19-летнего молодого человека и автомобиль «Омода С5» с 29-летней женщиной за рулём.

В результате аварии водитель автомобиля «Лада Гранта» был доставлен в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Алиса Эай