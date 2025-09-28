В столкновении с микроавтобусом в Саратове пострадал пассажир «Форда»

Сегодня около 11:00 на Московском шоссе в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась напротив дома №1 по Московскому шоссе.

По информации ГИБДД города, столкнулись легковой автомобиль Ford Fusion под управлением 41-летнего водителя и микроавтобус Ford Transit, которым управлял 42-летний мужчина. Важно отметить, что микроавтобус не являлся рейсовым транспортом.

В результате столкновения пассажир легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение. Личность и состояние пострадавшего уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.