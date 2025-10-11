В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратова — Антон Клюшников, Вадим Григораш и Андрей Марченко. Об этом сообщила администрация города.

Губернатор области Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что военнослужащие до конца выполнили свой долг, проявив мужество и стойкость.

Мэр Саратова Михаил Исаев добавил, что земляки навсегда останутся в памяти как отважные защитники Отечества и верные товарищи.

Специальная военная операция продолжается с февраля 202 года. Число погибших на фронте российских военных не разглашается.

Ольга Сергеева