В тройной аварии в центре Саратова пострадала одна из женщин-водителей

Поздним вечером 21 августа в Октябрьском районе Саратова произошло тройное ДТП с пострадавшим.

Как сообщает ГАИ, авария случилась в 21:02 на ул. Чернышевского.

Согласно предварительным данным, в столкновении участвовали автомобили Solaris и Hyundai Getz под управлением 21-летней и 24-летней женщин-водителей. От удара Getz выбросило на Renault Duster с 36-летним автомобилистом.

В результате происшествия водитель Hyundai Getz с травмами была госпитализирована. Обстоятельства инцидента устанавливаются.