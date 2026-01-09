В Вольске мужчина разбился при падении с высоты 4-го этажа

В городе Вольск Саратовской области произошёл смертельный несчастный случай.

По предварительной информации, мужчина погиб в результате падения с высоты. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, трагический инцидент закончился смертельным исходом ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По имеющимся данным, падение произошло в ранние утренние часы на улице Максима Горького, жертва упала с уровня четвёртого этажа.

Алиса Эай