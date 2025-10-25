В Вольске появится крытая спортивная арена для занятий игровыми видами спорта круглый год

В Вольске с рабочим визитом побывали министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко и участник программы «Наши герои» Андрей Мокрушин.

В ходе встречи с главой муниципального образования Сергеем Сафоновым обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры района и участия в федеральных программах.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Вольске уже построены три новые спортивные площадки. Особое внимание уделяется строительству крытой спортивной площадки для игровых видов спорта, которая вскоре будет сдана в эксплуатацию.

В ходе визита делегация осмотрела строящийся спортивный объект, а также посетила стадион «Юность». Новые спортивные сооружения позволят жителям города заниматься спортом круглый год.

Ольга Сергеева