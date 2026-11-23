В Саратовской области за выходные выявили пять нарушений правил охоты.

В ночь на понедельник в Воскресенском районе Саратовской области во время совместного рейда госинспекторов комитета охотничьего хозяйства и рыболовства и полицейских остановили машину «Нива» — в салоне нашли тушу сибирской косули. Ведомство и полиция организовали проверку.

По словам начальника отдела госконтроля и надзора Владимира Чернышкина, за прошедшие выходные инспекторы выявили 5 нарушений правил охоты, включая транспортировку расчехлённого оружия и охоту вне границ угодья. С 1 октября, старта сезона охоты на копытных, комитет выявил 5 фактов браконьерства и 132 нарушения правил охоты; совместно с полицией и Росгвардией проведено около 600 рейдов. Всего с начала года специалисты провели 3800 рейдовых мероприятий и возбудили 505 административных дел.