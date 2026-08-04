В заказнике «Центральный» инспекторы выявили нарушителей особого противопожарного режима

Сотрудники регионального комитета охотничьего хозяйства совместно с лесными инспекторами минприроды провели рейд на особо охраняемой территории.

Здесь из-за жары действует запрет на открытый огонь.

Граждане, разбившие лагерь на островах, развели костер для приготовления пищи. На них составлены протоколы по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, им грозят штрафы от 40 до 50 тысяч рублей.

Как пояснил глава комитета Александр Гаврилов, заказник представляет собой сеть лесистых островов, и при пожаре животным будет негде спастись. С начала года проведено более 200 профилактических бесед, но полномочий у охотничьих инспекторов недостаточно, поэтому решено привлекать сотрудников минприроды.

Министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин добавил, что лесная охрана с начала сезона провела свыше 6 тысяч патрулирований. Всего зафиксировано 29 нарушений, по 24 из которых назначены штрафы на общую сумму 900 тысяч рублей.

Рейды в «Центральном» скорректировали маршруты и усилили межведомственное взаимодействие. При обнаружении возгорания просят звонить по номеру «112» или «8-800-100-94-00».

Рейды проводятся при поддержке Правительства Саратовской области и при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, а также губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Работа по экологической безопасности ведётся в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ольга Сергеева