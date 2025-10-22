В заказнике Саратовской области впервые появились благородные олени

В саратовском заказнике «Центральный» растет численность редких животных.

Природный заказник «Центральный», созданный в 2022 году по инициативе губернатора Романа Бусаргина, демонстрирует положительную динамику в восстановлении фауны. Расположенный на площади 35 тысяч гектаров в долине Волги, он служит для сохранения популяций редких и исчезающих видов.

За последние годы количество животных значительно увеличилось: поголовье сибирской косули выросло до 235 особей, оленей — до 189. В 5,5 раза стало больше куниц, в 4,8 раза — ондатр. На территории впервые за много лет замечены благородные олени.

С наступлением холодов сотрудники заказника проводят активную подготовку к зиме: заготавливают веники, соль-лизунец, зерно и сено, а также обустраивают подкормочные площадки для помощи животным в зимний период.

