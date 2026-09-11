В Заводском районе продолжается снос расселенных домов

Ранее депутат Госдумы Николай Панков поднял проблему, что многие расселенные дома в Заводском районе Саратова не сносятся годами.

Они превращаются в свалки мусора, источники возгораний и опасности для жителей, особенно детей. Данный вопрос депутат прорабатывал с Минстроем области и городской администрацией.

Сейчас уже снесены здания по адресам: пр. Энтузиастов, 51 и ул. Азина, 26Б. Начались работы по сносу дома N2Б по ул. Орджоникидзе. Это дома, находившиеся рядом с социальными объектами, куда приходит много людей. В том числе, мимо этих домов дети шли в школу, дом творчества и детскую поликлинику.

«Аварийные дома необходимо расселять и сносить. А земельные участки использовать на благо жителей района. Обустроив там парки, скверы или другие необходимые общественные пространства», — подчеркнул Николай Панков.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова в МАКС».