В зоне СВО геройски погиб еще один военный из Ершовского района

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Ершовского района Саратовской области.

Местные власти подтвердили гибель земляка, участвовавшего в специальной военной операции. Речь идет о Сергее Богуше.

Как проинформировали в районной администрации сегодня, 6 мая, военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, в зоне проведения СВО. При этом муниципальные власти воздержались от публикации каких-либо подробностей, касающихся биографии погибшего.

Официальные представители не уточнили ни точный возраст бойца, ни дату, когда он получил смертельное ранение. Обстоятельства трагедии и личные данные Сергея Богуша в сообщении администрации также не раскрываются.

Ольга Сергеева