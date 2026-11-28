В Волжском районе Саратова вандалы повредили остановочный павильон.

По словам главы районной администрации Максима Михайловского, службе благоустройства поручено приступить к восстановительным работам и вернуть остановке надлежащий вид.

Кроме того, чиновники оформят обращение в полицию для фиксации правонарушения и поиска виновных.

«Призываю всех жителей бережно относиться к имуществу района. Чистота и порядок в нашем районе — общая ответственность. Если вы стали свидетелем подобных действий, пожалуйста, сообщите об этом в дежурную часть полиции или в администрацию», — обратился к горожанам Михайловский.