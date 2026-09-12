Вандалы сломали ветки декоративных деревьев в парке Победы под Саратовом

В Лысых Горах вандалы повредили растения в парке Победы.

Как рассказали в администрации муниципалитета, неизвестные сломали ветки декоративных растений — сумаха и катальпы.

Отмечается, что ещё несколько лет назад на месте парка был пустырь. Благодаря общим усилиям здесь установили бюсты земляков — Героев Советского Союза, памятники участникам локальных войн и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, появились пешеходные дорожки, фонтан, сцена, скамейки, беседки, деревья и кустарники. Каждый год работа по благоустройству общественной территории продолжается — с участием в федеральных проектах и привлечением средств местного бюджета. В работе помогают бизнес-сообщество и активные жители посёлка.

В администрации Лысогорского района призвали бережно относиться ко всем объектам благоустройства, в том числе к зелёным насаждениям, и сохранить то, что сделано на долгие годы для нынешних и будущих поколений.

Ольга Сергеева